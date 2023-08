Stankovic, stagione da secondo all’Inter? Scelta controproducente

Una strana estate quella vissuta da Filip Stankovic che, dopo l’addio di André Onana e la mancanza – fino a oggi, con l’arrivo di Yann Sommer – di un portiere, ha svolto gran parte del precampionato da titolare. Ma restare all’Inter da dodicesimo è controproducente.

SCELTA DA EVITARE – Filip Stankovic sembra avere un futuro brillante davanti a sé. Dopo l’esperienza in prestito in Olanda al Volendam, il portiere figlio d’arte ha avuto un precampionato fin qui da protagonista. Complice l’assenza di un portiere titolare, buco colmato oggi con l’arrivo di Yann Sommer dal Bayern Monaco. Ma quale futuro attende ora Filip Stankovic? Fare il secondo – per coprire questa volta il buco lasciato dall’addio di Samir Handanovic – sarebbe una scelta controproducente. Sia per il ragazzo, che per l’Inter stessa.

SPAZIO – Per proseguire nel suo percorso di crescita, infatti, Filip Stankovic ha bisogno di continuare a giocare con regolarità. Cosa che, nel suo ruolo, non è semplicissima. Per questo ora l’Inter deve puntare su un portiere più esperto di lui alle spalle di Yann Sommer e lasciarlo partire in prestito. Una soluzione in Serie A sarebbe ottimale anche per il futuro, permettendogli di farsi le ossa proprio nel campionato italiano. E chissà che, dopo aver proseguito ulteriormente nel suo percorso di crescita, non possa proprio diventare Stankovic il futuro portiere titolare dell’Inter.