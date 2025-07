Su Stankovic una scelta chiarissima: l’Inter unisce due fasi!

Aleksandar Stankovic si è trasferito al Brugges con la formula dell’acquisto a titolo definitivo, con l’Inter che si è garantita un diritto di recompra per le prossime due stagioni. Ciò è frutto di una consapevolezza della società nerazzurra.

LA CONVINZIONE – Aleksandar Stankovic rappresenta uno dei centrocampisti U23 più interessanti del panorama europeo, cosa di cui è ben consapevole l’Inter di Cristian Chivu. Sulla base di ciò, i meneghini hanno deciso di riservarsi la possibilità di riacquistare il serbo – trasferitosi al Brugges per circa 9,5 milioni di euro – nella prossima stagione o in quella successiva. Troppo ampia è la fiducia riposta dai nerazzurri nei riguardi dell’ex Lucerna, che spicca per passaggi progressivi e intercetti compiuti nell’ultima annata, per poter contemplare l’idea di rinunciarne al controllo senza alcuna remora.

Stankovic, l’Inter persegue una via funzionale alla sua piena maturazione

LA STRATEGIA – La fiducia nei mezzi e nelle prospettive future di Stankovic è il fattore che ha determinato la scelta di mercato dell’Inter nei negoziati con il Brugges. Non cedere rispetto alla richiesta iniziale del Club belga – che chiedeva circa 30 milioni di euro come cifra da sborsare per la recompra – è stato il punto fermo dei meneghini nel contesto dei discorsi bilaterali con la controparte. Essere riuscita nel proprio intento certifica quanto fosse solida la posizione espressa con costanza dall’Inter sul punto.

L’AUSPICIO – Nel corso della prossima stagione (o delle prossime annate), l’Inter si aspetta che Stankovic raggiunga un ulteriore step nel suo percorso di crescita umana e professionale. Al Brugges il calciatore serbo potrà infatti trovare terreno fertile per mettere in mostra tutte le sue qualità senza la pressione dovuta alla presenza di una piazza esigente. Con l’Inter che, dopo aver ammirato tali auspicati progressi, potrebbe desiderare riportarlo a Milano al fine di affidargli un ruolo primario nel contesto del suo centrocampo.