Stankovic manca all’appello di Chivu: out dal Mondiale per Club

Aleksandar Stankovic ha fatto una gran stagione con il Lucerna in Svizzera, ma l’Inter non ha avuto fiducia in lui per il Mondiale per Club. Cristian Chivu non lo ha convocato per il torneo negli Stati Uniti.

SORPRESA – Non è solo l’assenza al Mondiale per Club ad essere una notizia, ma anche l’assenza dalle ultime due sessioni di allenamento dell’Inter ad Appiano Gentile. Aleksandar Stankovic non si è mai allenato agli ordini Cristian Chivu. Non ha ricevuto nemmeno la convocazione per il torneo negli Stati Uniti. Non si hanno ancora notizie precise sulla situazione del calciatore, su cui il Lucerna ha un diritto di riscatto a 1.5 milioni di euro. L’Inter vanta però il controriscatto a 3.5 milioni, perciò avrebbe potuto forzare la trattativa e portarlo al Mondiale. Non è successo e Stankovic è rimasto fuori.

Stankovic fuori dal Mondiale per Club: segnale dall’Inter

ASSENZA – Stankovic ha fatto una grande stagione in Svizzera ed è stato il migliore della squadra del Lucerna. Il regista ha concluso il suo primo anno tra i professionisti nel migliore dei modi, eppure non ha ricevuto la fiducia del suo vecchio allenatore della Primavera. Chivu lo conosce e non lo ha chiamato. Hakan Calhanoglu e Kristjan Asllani sono presenze ingombranti nella stessa posizione del centrocampista serbo e figlio di Dejan, che quindi non ha certezze sul suo futuro.