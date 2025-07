Stankovic, l’Inter vuole evitare un epilogo! Certezza da cui partire

Aleksandar Stankovic è molto ambito a livello internazionale per le qualità che ha mostrato di possedere: l’Inter, pur intendendo cederlo, non vuole che si arrivi a una situazione definitiva.

LA SITUAZIONE – Aleksandar Stankovic è in procinto di lasciare l’Inter in questa finestra estiva di mercato. La squadra più avanti per ingaggiarlo è il Brugge, che vorrebbe portarlo in Belgio sborsando una cifra pari a 10 milioni di euro. I nerazzurri, dal canto proprio, non intendono perdere il controllo sul giocatore, motivo per cui pongono la condizione dell’inserimento di un diritto di recompra per poter lasciarlo partire. In questo scenario, il principale nodo resta quello della cifra a cui poter esercitare tale diritto: mentre i belgi chiedono 30 milioni, l’Inter ne vorrebbe garantire al massimo 24-25.

Stankovic, l’Inter ha fiducia e consapevolezza: la postura!

L’ORIENTAMENTO – La posizione dell’Inter, di totale indisponibilità a perdere ogni diritto sul cartellino del calciatore, risponde a una precisa consapevolezza sul futuro. Il serbo, disimpegnatosi ottimamente con la maglia del Lucerna, rappresenta infatti un potenziale patrimonio per il Club nerazzurro, il quale non intende disperderlo attraverso un’operazione di mercato poco lungimirante. Ecco perché, da Viale della Liberazione, si ribadisce in maniera categorica la posizione espressa alla società belga nei vari colloqui tenutisi sul punto: solo in presenza di un diritto di recompra – da esercitare a una cifra non troppo onerosa – l’affare potrà essere concluso.