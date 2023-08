Stankovic dodicesimo un insulto alla programmazione Inter. E Sommer?

Stankovic sta per terminare il suo periodo da numero uno in emergenza ma in casa Inter si valutano nuove opzioni. Una di queste prevede la “retrocessione” nelle gerarchie a dodicesimo dopo l’arrivo di Sommer ma non è mai un piano A. Anzi, piuttosto è un vero insulto strategico

PORTE GIREVOLI – Il problema portiere in casa Inter viene trascinato da settimane. Al mancato rinnovo dell’ex capitano Samir Handanovic si aggiunge l’inattesa “fuga” del terzo portiere Alex Cordaz, che ufficializza la rivoluzione completa tra i pali. La cessione di André Onana, invece, è già programmata da tempo. L’Inter si ritrova improvvisamente senza portieri e tampona numericamente con il ritorno di Raffaele Di Gennaro nei panni di terzo portiere del vivaio. Stop. A ereditare momentaneamente il ruolo di numero uno è Filip Stankovic, classe 2002 rientrato a Milano dopo due anni in prestito al Volendam (Olanda). Un improvvisato titolare estivo che Simone Inzaghi schiera tra i pali in attesa di un nuovo acquisto. Nuovo acquisto che, salvo altre sorprese, arriverà nelle prossime ore. E si tratta di Yann Sommer, classe ’88 svizzero del Bayern Monaco. Un estremo difensore esperto, quasi 35enne, “chiama” un’alternativa giovane. Solo che un titolarissimo chiama un vice senza speranze di trovare spazio. E ciò non si sposa con le ambizioni di un 21enne che viene da due stagioni da titolare in Olanda. Prima nella Serie B olandese e poi nella massima serie. Le ipotesi che vedono Stankovic come potenziale nuovo dodicesimo dell’Inter, alle spalle di Sommer, vanno analizzate nei dettagli. Conviene davvero ora?

Stankovic sprecato come vice tra i pali Inter

STANKOVIC… E SOMMER? – La premessa è che Stankovic ha bisogno di fare esperienza, quindi giocare titolare e anche sbagliare. Farlo subito da protagonista in Serie A è utopia, oggi. Nella Serie B italiana potrebbe trovare più facilmente una squadra disposta ad affidarsi ai suoi guantoni tra i pali. L’idea di fare anche in Italia un anno in Serie B seguito da uno in Serie A, dopo il biennio identico in Olanda, è corretta. La situazione attuale vede l’Inter ancora alla ricerca di un dodicesimo all’altezza. Ruolo che Anatolij Trubin non intende ricoprire. Piuttosto, senza mancare di rispetto a Sommer, il classe ’99 ucraino dello Shakhtar Donetsk arriverebbe subito in Italia per imporsi da numero 1 con un docicesimo esperto alle sue spalle. Ed è, paradossalmente, la stessa situazione che si dovrebbe creare con Stankovic nel caso in cui venga confermato all’Inter. Avrebbe molto più senso lanciare un portiere 21enne di proprietà, coprendosi le spalle con un dodicesimo esperto di livello internazionale, anziché il contrario. Del resto Sommer a Monaco di Baviera è in rosa come vice… E all’Inter farebbe il titolare per un anno per poi diventare vice di Trubin (o chi per lui). Pertanto, lo scenario che oggi vede Stankovic dodicesimo all’Inter non è l’ideale per nessuno. L’Inter fa bene a cercare un altro dodicesimo, che può perdere uno o più anni in panchina, senza “bruciare” l’investimento (oneroso, ndr) Sommer nel frattempo. E poi rivalutare il suo talentuoso prodotto del vivaio dopo un altro po’ di esperienza in giro. C’è un potenziale asset da tutelare senza badare ai soldi necessari per un nuovo dodicesimo: Stankovic vice-Sommer non è una strategia per la nuova porta dell’Inter. Al più, Sommer vice Stankovic…