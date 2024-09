Stadio Inter, situazione in stallo. Rozzano non è mai stata scartata

Il nuovo stadio di Inter e Milan potrebbe sorgere a due passi dall’attuale Meazza. Intanto i club aspettano le risposte che il comune avrà a inizio febbraio.

STADIO – Dopo il no alla ristrutturazione di San Siro, in casa Inter e Milan si pensa a che strada intraprendere. Dopo la proposta di un nuovo impianto adiacente all’attuale stadio, c’è da capire la fattibilità dell’operazione. L’idea è di avere un secondo impianto con l’attuale San Siro che sarebbe “rifunzionalizzato”, cioè non verrebbe più usato per la Serie A maschile. Allo stesso tempo verrebbe anche ridimensionato, in accordo con la Sovrintendenza. La risposta che invece attendono il club è l’Agenzia delle Entrate che entro febbraio farà sapere al comune di Milano la valutazione dell’intero San Siro. Da lì in poi si potrà ragionare su tutto il resto.

Futuro a Rozzano, nessuna ipotesi scartata dall’Inter

FUTURO – Nella riunione di venerdì scorso, dopo il summit tra Sala e i dirigenti di Milan e Inter, il sindaco di Milano ha chiesto ai due club di eliminare i rispettivi piani B. L’Inter da tempo ha preso la prelazione su un terreno di Rozzano per il suo eventuale nuovo stadio. Stesso discorso per il Milan che ha individuato a San Donato lo spazio giusto per il futuro della casa rossonera. In futuro si potrebbe optare la strada di Populous e creare il nuovo stadio intorno ai 70 mila posti. Tutto questo però, sarà rinviato quando Agenzia delle Entrate e Sovrintendenza daranno al comune e poi ai club tutte le risposte sul dossier. Futuro a Rozzano? Nulla è ancora deciso, ma il nuovo stadio fuori città non è stato ancora scartato.