Spezia alla terza di fila in Serie A: miglior partenza (in vista dell’Inter)

Per lo Spezia quella della stagione 2022-2023 è la terza esperienza consecutiva in Serie A. La squadra allenata da Luca Gotti non era mai partita così bene come quest’anno, con la vittoria all’esordio contro l’Empoli. Ora c’è l’Inter nel mirino.

MIGLIOR PARTENZA – Nelle tre partecipazioni alla Serie A dopo la promozione ottenuta nella stagione 2019-2020, lo Spezia non era mai partito al meglio come quest’anno. Una vittoria all’esordio e per giunta in uno scontro diretto in ottica salvezza contro l’Empoli. L’esordio assoluto dei liguri nella massima divisione del calcio italiano non era stato dei migliori: stagione 2020-2021, al Picco arrivò un secco 1-4 contro il Sassuolo. La squadra riuscì a rifarsi la giornata successiva in trasferta, contro l’Udinese guidata proprio da quel Luca Gotti che ora siede sulla panchina dei liguri. Andò peggio nella stagione seguente, la 2021-2022, con un esordio in trasferta a Cagliari terminato per 2-2 e una pesante sconfitta per 6-1 alla seconda giornata contro la Lazio. Insomma, lo Spezia non era mai partito con il piede giusto fin qui in Serie A. Tocca all’Inter, sabato sera a San Siro, frenare subito lo slancio della squadra di Gotti.