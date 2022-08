Spezia, lo stato di forma in vista dell‘Inter: Nzola trascinatore

Sabato sera a San Siro andrà in scena la gara che vedrà opposti l’Inter allo Spezia. I liguri arrivano alla sfida in un ottimo stato di forma, reduci anche da due vittorie su due in competizioni ufficiali. Con un Mbala Nzola trascinatore.

STATO DI FORMA – Quello dello Spezia è stato sicuramente un ottimo inizio stagionale, frutto anche di buoni risultati nel corso del precampionato. Dopo aver esordito nella prima amichevole con una sconfitta per 1-2 contro il Bochum, per i liguri sono arrivate due convincenti vittorie prima contro lo Jablonec (3-0) e poi contro il Padova (1-5). L’ultimo test ha visto la squadra pareggiare per 2-2 contro i francesi dell’Angers, prima di iniziare nel migliore dei modi la stagione. La prima partita ufficiale per lo Spezia è stata quella di Coppa Italia contro il Como, vinta con un roboante 5-1. A seguire, l’esordio in Serie A con il trionfo di misura per 1-0 sull’Empoli, in un vero e proprio scontro salvezza.

TRASCINATORE – Le due partite ufficiali disputate fin qui dallo Spezia hanno in comune le reti di Mbala Nzola. L’attaccante dei liguri ha iniziato nel migliore dei modi la sua stagione trascinando i liguri alla vittoria in Coppa Italia grazie a una doppietta (una delle due reti è arrivata su rigore) e decidendo la sfida contro l’Empoli grazie alla sua rete che è valsa l’1-0 finale. Lo Spezia ha ritrovato il suo attaccante, che fin qui però non è ancora riuscito a trovare la rete contro l’Inter in carriera.