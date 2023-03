Spezia-Inter, trasferta da non sbagliare: le possibili scelte di Inzaghi

L’Inter, dopo un’altra buona prestazione in casa contro il Lecce, sarà chiamata ad affrontare un’altra trasferta. Sarà, venerdì sera, la volta dello Spezia. Una trasferta da non sbagliare perché troppi punti sono stati persi per strada contro squadre con cui era obbligatorio vincere. Simone Inzaghi (e i suoi) non possono sbagliare.

TRASFERTA − L’Inter venerdì sera sarà impegnata in trasferta contro lo Spezia. Lo Stadio Alberto Picco ospiterà i nerazzurri e la squadra padrona di casa farà di tutto per provare a guadagnare quanto più possibile in ottica punti per la salvezza. La squadra di Simone Inzaghi dovrà perciò dimostrare di avere motivazioni per far bene (vedi articolo). E soprattutto per invertire il trend delle gare giocate in trasferta. Perché un conto è l’Inter vista a casa, un conto è l’altro lato della medaglia che viene fuori quando non si gioca a San Siro. Si deve perciò fare di tutto per evitare di vanificare quanto conquistato in casa contro il Lecce.

Spezia-Inter, trasferta importante da non sbagliare: le scelte su cui Inzaghi sta ragionando

SCELTE − Simone Inzaghi, anche questa volta, sarà chiamato a scegliere e a non sbagliare gli undici titolari da schierare in campo. Cosa che stavolta risulterà anche più complicata visto che poi, martedì 14 marzo, l’Inter scenderà di nuovo in campo contro il Porto in Champions League. Bisogna dosare le energie e capire chi tornerà disponibile. Ancora in dubbio, contro lo Spezia, Milan Skriniar e Federico Dimarco. Il tecnico sta così anche pensando di far rifiatare Henrikh Mkhitaryan, fin qui sempre scelto dal 1′. Probabilmente quindi tornerà Marcelo Brozovic in cabina di Regia, con Hakan Calhanoglu nel suo ruolo naturale. Contro lo Spezia non devono essere commessi passi falsi e sarà già un’occasione per comprendere quanto la squadra abbia fin qui lavorato sul proprio punto debole: la discontinuità, con i passi falsi fuori casa.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro.

