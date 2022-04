Spezia-Inter, no turnover a centrocampo. Ma come biasimare Inzaghi?

Spezia-Inter inaugura il weekend pasquale di campionato. Simone Inzaghi non si priverà del suo centrocampo tipo nonostante i tanti impegni ravvicinati. Decisione sicuramente ben ponderata

COME BIASIMARLO? − È già vigilia di Spezia-Inter, gara valida per la trentatreesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi non vuole lasciare nulla al caso. Soprattutto in materia di centrocampo. Il trio Calhanoglu, Brozovic, Barella sarà regolarmente in campo ed esente da qualsiasi tipo di turnover preventivo. Ma come biasimare il tecnico nerazzurro? L’Inter, nel suo periodo di magra con sette punti in altrettante partite, ha avuto un evidente problema in mezzo al campo. Dal match contro il Milan (inizio del ciclo negativo) fino alla gara contro la Fiorentina, i nerazzurri non hanno potuto utilizzare con continuità il proprio trio delle meraviglie. Nelle fatidiche sette partite, Inzaghi ha dovuto fare a meno del suo centrocampo titolare ben tre volte contro Sassuolo, Torino e Fiorentina. Il risultato: nessuna vittoria, due pareggi e una sconfitta. Mood totalmente differente rispetto a quello delle ultime due uscite con il terzetto regolarmente in campo: due vittorie contro Juventus e Verona con tre gol fatti e zero subiti. Difficilmente in quest’ultimo spezzone di annata, Inzaghi si priverà anche soltanto di uno tra Calhanoglu, Brozovic o Barella.