Spezia-Inter, no ai disfattismi! Gira tutto storto (tranne i risultati)

Dopo il pareggio di Spezia-Inter (il secondo consecutivo dopo quello già arrivato a Napoli), tra alcuni tifosi è iniziato a serpeggiare un certo disfattismo. Ma la sfida di ieri sera dimostra come la squadra sia in palla e vogliosa di vincere (vedi statistiche).

TUTTO STORTO – Due punti in due partite. Un bottino un po’ magro, se non si considerassero le precedenti undici vittorie consecutive. 35 punti su 39 nel girone di ritorno. Dopo Spezia-Inter e a sole sei giornate dal termine, i nerazzurri si ritrovano a +10 dal Milan secondo (potenzialmente +9 se l’Atalanta dovesse vincere questa sera allo Stadio Olimpico contro la Roma). Insomma, il disfattismo non è necessario. La squadra è in palla e si vede, come dimostrano le statistiche di ieri sera. Un solo tiro subito (purtroppo con gol), numerose occasioni create e anche due pali colpiti da Lautaro Martinez. Una serata storta, che può capitare a tutti.

RISULTATI A FAVORE – Una serata storta, ma solo a metà. Perché vedendo il bicchiere mezzo pieno, sono calati i punti che l’Inter dovrebbe conquistare per la certezza aritmetica di conquistare il grande obiettivo. Questo non significa che sia concesso abbassare la guardia, perché domenica c’è un’altra difficile gara da affrontare, contro il Verona. E perché, finché non c’è la sicurezza matematica, è sempre giusto restare sull’attenti. Ma senza un non necessario disfattismo.