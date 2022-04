Spezia-Inter, la panchina torna ad essere decisiva. E Inzaghi sorride

L’Inter ieri ha vinto 1-3 sul campo dello Spezia ed è rimasta in scia del Milan vincente 2-0 contro il Genoa subito dopo. Inzaghi ha saputo ammazzare la partita con l’ausilio della panchina e questo sarà un fattote determinante da qui alla fine.

FATTORE – L‘Inter ha saputo approcciare bene la partita contro lo Spezia giocando un’ottima partita e poi sbloccandola con Brozovic alla prima vera occasione. Nella ripresa poi si è vista la mano di Inzaghi che, mandando in campo Lautaro Martinez e Sanchez, ha chiuso la partita. I nerazzurri hanno dunque ritrovato il fattore panchina, quel famoso fattore che tutti hanno sempre definito un plus, un lusso per i nerazzurri. Inzaghi ora sa che, avendo tutti a disposizione, in panchina ci sono pedine importanti pronte a cambiare il volto e l’andazzo della partita mantenendo il livello altissimo. E il tecnico si sfrega le mani.