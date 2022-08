Lo Spezia di Gotti punta sul 3-5-2 e non rinuncia alla qualità del gioco

Lo Spezia di Gotti è una squadra con diverse novità rispetto alla scorsa stagione. In primis nel modulo, adesso 3-5-2, ma anche in alcuni titolari tra cui il portiere Dragowski.

TATTICA – Luca Gotti ha impostato il suo nuovo Spezia col 3-5-2. Nella prima partita contro l’Empoli (vedi highlights) il tecnico ha tenuto un baricentro basso e lasciato la maggior parte del possesso agli avversari (59% Empoli). Lo stile di gioco però non era diretto, a lanci lunghi. I liguri hanno mantenuto l’imprinting dato da Italiano e portato avanti da Thiago Motta, cercando passaggi corti tra difensori e centrocampisti per trovare gli spazi migliori nella difesa avversaria. Gotti per la prima ha scelto un’impostazione qualitativa, con Kevin Agudelo interno destro di centrocampo ed Emmanuel Gyasi sulla destra in fascia pronto ad aggiungersi alle punte.

STATISTICHE – Lo Spezia è la penultima squadra per conclusioni prodotte in Serie A con 9 totali, 2 in porta. Anche se ricordiamo che le statistiche sono su una sola giornata. Gli zero gol subiti si spiegano anche grazie alle 5 parate di Bartlomiej Dragowski, terzo migliore in A. Gli uomini di Gotti hanno registrato il miglior dato per km percorsi complessivi (114, 447) e due elementi (Bastoni-Bourabia) tra i primi 7 per km individuali.

DETTAGLI – I referenti del gioco di Gotti sono nomi noti. Jakub Kiwior, spostato al centro della difesa, Simone Bastoni, l’uomo che ha toccato più palloni pur da interno sinistro, e Gyasi, il tuttofare partito come esterno destro a tutta fascia. Le novità dello Spezia sono Dragowski in porta, subito titolare, che si è dimostrato subito una risorsa importante con 5 parate e 37 palloni giocati. Poi c’è Mattia Caldara sistemato come braccetto di destra, arrivato in prestito dal Milan. Il tecnico ha poi rilanciato due elementi che si sono visti poco nella scorsa stagione. Mehdi Bourabia è stato scelto come vertice basso di centrocampo e M’Bala Nzola come prima punta titolare. Il primo è l’elemento con più palloni recuperati, il secondo per km percorsi, terzo per passaggi riusciti e primo per passaggi in avanti. Il secondo ha deciso Spezia-Empoli col suo gol.