Spagna-Italia e quella sorta di ‘rivincita’ per gli azzurri dell’Inter

Si avvicina sempre di più il momento della seconda partita degli Europei per gli azzurri, con Spagna-Italia in programma giovedì alle 21 dopo l’esordio vincente contro l’Albania. E per i giocatori di proprietà dell’Inter sarà anche una specie di rivincita: ecco perché.

RIVINCITA PERSONALE – Per i giocatori dell’Inter in Spagna-Italia di giovedì sera sarà l’occasione di una particolare e personale rivincita. Per capirlo dobbiamo tornare indietro di circa un anno, quando a Istanbul va in scena la finale di UEFA Champions League tra i nerazzurri e il Manchester City di Pep Guardiola. Una gara che si conclude, purtroppo per l’Inter, con la vittoria per 1-0 dei Citizens. Firmata dal centrocampista Rodri. Che è anche il centrocampista di punta della nazionale guidata da De La Fuente. Ecco quindi spiegata la motivazione extra per i (ner)azzurri di Luciano Spalletti nella seconda partita degli Europei.

Spagna-Italia, i giocatori dell’Inter in campo per la “rivincita”

SCELTE – Motivazione extra, questa, che avranno coloro che erano in campo quella maledetta sera: Federico Dimarco, Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Matteo Darmian. Con i primi tre che dovrebbero essere proprio fra i titolari di Spagna-Italia di giovedì, in una partita che lo stesso Rodri avrebbe anche potuto saltare: suo, infatti, il fallo che impedisce a Petkovic di trovare il 3-1 nella gara tra la Roja e la Croazia a porta vuota. Con l’arbitro Michael Oliver che ha ravvisato – per fortuna del centrocampista e del Commissario Tecnico De La Fuente – soltanto il cartellino giallo. Lasciando così spazio ai giocatori dell’Inter impegnati giovedì per la loro personale “rivincita”…