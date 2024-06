Spagna-Italia si gioca anche nel calciomercato: una novità per l’Inter

Spagna-Italia vale più di tre semplici punti a EURO 2024 in Germania, mentre il calciomercato dell’Inter continua a svilupparsi perlopiù in Italia. Il prossimo potenziale innesto in casa nerazzurra è indirettamente legato alla partita odierna e rappresenta una “novità” assoluta

GELSENKIRCHEN – Sfida di vertice nel Gruppo B di UEFA EURO 2024, che mette in palio la vetta e l’eventuale passaggio del turno anticipato. La Nazionale Spagnola del CT Luis de la Fuente e la Nazionale Italiana del CT Luciano Spalletti vogliono staccare subito il pass per gli Ottavi di Finale degli Europei di Germania 2024. La partita vedrà nuovamente in campo diversi protagonisti nerazzurri. Dopo le reti di Alessandro Bastoni e Nicolò Barella nel debutto contro l’Albania, l’Italia spera nella reazione positiva di Federico Dimarco e soprattutto in Davide Frattesi, vero jolly di Spalletti a EURO 2024. Nella lista anche Matteo Darmian, tuttofare dell’Inter a disposizione dell’Italia in Germania. L’interesse per Spagna-Italia in casa nerazzurra è limitato ai cinque interisti azzurri ma occhio alle novità di calciomercato. In questo caso specifico il mercato estivo dell’Inter non riguarda direttamente gli Europei… Cosa sta bollendo in pentola a Milano?

Spagna-Italia oltre EURO 2024: Josep Martinez spettatore… aspettando il calciomercato e la maglia Inter

PORTIERE – Queste sono le ore di Josep Martinez all’Inter. Il portiere del Genoa non fa parte della spedizione spagnola in Germania ma, in caso di passaggio all’Inter, si candiderebbe prepotentemente per rientrare nel giro della sua Nazionale. Il classe ’98 di Alzira è il primo nome sulla lista nerazzurra per il ruolo di dodicesimo. Josep Martinez è pronto a sposare il progetto Inter per prendere il posto di Emil Audero tra i pali alle spalle del numero uno Yann Sommer, che nel corso della prossima stagione inizerà ad avvicendarsi con il nuovo collega. Un calciatore spagnolo in Prima Squadra all’Inter manca dal 2020, ultima stagione del triennio nerazzurro del centrocampista Borja Valero (2017-2020). Josep Martinez sarebbe il sesto spagnolo della storia dell’Inter, il primo in porta… eccezion fatta per l’improvvisato estremo difensore Francisco Farinos, portiere per una notte in quel di Valencia. Casualmente il 26enne genoano è valenciano. E ovviamente farà il tifo per i suoi connazionali: Spagna-Italia oggi vedrà in campo solo italiani dell’Inter. In futuro, Josep Martinez permettendo, magari pure uno spagnolo con il numero 1…