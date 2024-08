Sorteggio UEFA Champions League: la lista dell’Inter di Inzaghi

Giornata importante a livello internazionale e non può essere diversamente per l’Inter, che si prepara al Sorteggio UEFA Champions League pianificando la lista di Inzaghi anche in base alle ultimissime mosse di calciomercato. Occhio alle scelte ma soprattutto agli esclusi eccellenti

MILANO – Giornata di vigilia per il Sorteggio della nuova UEFA Champions League, che si terrà al Grimaldi Forum di Monte Carlo (Principato di Monaco). Sorteggio che avrà luogo alla vigilia di Inter-Atalanta di Serie A ma anche della chiusura della finestra del calciomercato estivo. In casa Inter si attende solo l’annuncio dell’ultimo acquisto, il difensore argentino Tomas Palacios in arrivo dal Club Atletico Talleres via Club Sportivo Independiente Rivadavia e già a Milano. Ed è proprio Palacios a creare un punto interrogativo nella lista UEFA dell’Inter. Chi verrà escluso?

Palacios in maglia Inter ma senza Champions League?

POTENZIALI ESCLUSI – Le scelte di Simone Inzaghi sono certe praticamente per 22/23, non avendo prodotti del vivaio interista per arrivare a 25. Il 23° può essere proprio Palacios. Per far sì che ciò avvenga a star fuori dovrebbe essere Tajon Buchanan, attualmente infortunato. Inzaghi ha ancora qualche giorno per prendere una decisione: Palacios o Buchanan? Chi al momento è fuori e resterà tale anche in caso di permanenza “forzata” ad Appiano Gentile (CO) è l’esubero Joaquin Correa, che non farà parte della prossima avventura internazionale nerazzurra. Insieme all’attaccante argentino gli altri esuberi ancora non sistemati altrove. E non sono poi pochissimi.

Calciomercato Inter: gli esuberi fuori dalla lista UEFA

LISTA UEFA – Gli altri esclusi, alla vigilia del Sorteggio UEFA Champions League, sono già noti. Il portiere Andrei Radu, che paradossalmente potrebbe far parte della lista UEFA in quanto prodotto del vivaio interista ma un quarto portiere non serve. Idem il centrocampista Jacopo Gianelli, che la Prima Squadra non la vede nemmeno con il binocolo ed è a un passo dall’addio. L’esterno sinistro Franco Carboni, sebbene quest’ultimo sia idoneo all’iscrizione in lista B (in attesa del trasferimento a Venezia, ndr). Lo stesso vale per l’attaccante Enoch Owusu che, salvo sorprese, non giocherà nell’Inter Under-20 in Primavera 1 in questa stagione. Non idoneo lo storico esubero Eddie Salcedo, che è escluso da qualsiasi lista UEFA dell’Inter. E nemmeno Alem Nezirevic, che lascerà Milano per evitare un’altra stagione in Primavera 1. Di seguito la lista UEFA dell’Inter aggiornata alla vigilia del sorteggio per la prossima edizione della Champions League.

Lista Inter: le scelte di Inzaghi alla vigilia del Sorteggio UEFA Champions League

1. Yann SOMMER

12. Raffaele DI GENNARO | Prodotto del Vivaio Inter #1

13. JOSEP MARTINEZ

6. Stefan DE VRIJ

15. Francesco ACERBI | Prodotto del Vivaio Italia #1

28. Benjamin PAVARD

31. Yann BISSECK

95. Alessandro BASTONI | Prodotto del Vivaio Italia extra (#5)

2. Denzel DUMFRIES

17. Tajon BUCHANAN *

30. CARLOS AUGUSTO

32. Federico DIMARCO | Prodotto del Vivaio Inter #2

36. Matteo DARMIAN | Prodotto del Vivaio Italia #2

7. Piotr ZIELINSKI | Prodotto del Vivaio Italia extra (#6)

16. Davide FRATTESI | Prodotto del Vivaio Italia #3

20. Hakan CALHANOGLU

21. Kristjan ASLLANI | Prodotto del Vivaio Italia extra (#7)

22. Henrikh MKHITARYAN

23. Nicolò BARELLA | Prodotto del Vivaio Italia #4

8. Marko ARNAUTOVIC

9. Marcus THURAM

10. LAUTARO MARTINEZ

99. Mehdi TAREMI

Fuori lista UEFA Inter: i potenziali esclusi

11. Joaquin CORREA

24. Eddie SALCEDO | Prodotto del Vivaio Italia extra (#8)

97. Andrei RADU | Prodotto del Vivaio Inter #3

– FRANCO CARBONI | Lista B

– Jacopo GIANELLI | Prodotto del Vivaio Inter #4

– Enoch OWUSU | Lista B

– Alem NEZIREVIC