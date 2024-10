Sorride l’Inter: Thuram, allarme rientrato in Francia. La situazione

Allarme rientrato in casa Inter. Marcus Thuram torna a disposizione del Ct della nazionale francese. Per l’attaccante dell’Inter si prospetta un anno da protagonista.

RIENTRO – Un pomeriggio di sorrisi in casa Inter. Ad Appiano Gentili sono arrivate notizie confortante dallo staff medico della Nazionale francese. Dopo la botta rimediata nell’ultimo incontro in Serie A contro il Torino, per Marcus Thuram si erano accese le sirene in vista della gara contro Israele. Ad oggi però, nulla di complicato e un allrame che è subito rientrato. Marcus Thuram potrà giocare sin da l primo minuto nella sfida contro il Belgio. Per la Francia questa è un’ottima notizia: Dechamps ritrova uno degli attaccanti più prolifici di inizio anno.

Thuram, allarme rientrato. Deschamps si affida a lui

LAVORO – Dopo la panchina contro Israele fatta per motivi precauzionali, l’attaccante dell’Inter vede già la maglia della Francia come da prossimo titolare. Il problema accusato alle spalle è ormai il passato per Marcus Thuram che potrebbe guidare l’attacco dei transalpini nella gara di lunedì sera. L’attaccante dell’Inter ha da sempre spiegato come non farà mischiare lavoro e casa, ma ecco forse che l’amicizia che lega i due è magari molto più ampia.