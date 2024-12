Sommer, una data ha cambiato il rendimento. Adesso numeri da top!

Yann Sommer ha cambiato totalmente i suoi numeri rispetto all’inizio della stagione. Grazie ai suoi compagni una data è stata decisiva nel suo apporto all’Inter. Il focus prima del Cagliari in campionato.

INIZIO PIENO DI DUBBI – Yann Sommer rimarrà molto probabilmente nella storia dell’Inter come uno dei portieri più sottovalutati per rendimento e risultati raggiunti. Lo svizzero viene spesso dimenticato, ma i suoi interventi sono stati decisivi nel corso del tempo. Anche contro il Como la sua parata su Nico Paz da calcio d’angolo ha permesso di tenere il vantaggio sul risultato di 1-0 prima del raddoppio finale di Marcus Thuram. Una data ha rappresentato un cambiamento radicale nel percorso di Sommer in questa stagione.

Sommer, quante porte inviolate dalla Juventus! I numeri

DATA DECISIVA! – Da Inter-Juventus il rendimento di Sommer è totalmente cambiato. Quella partita aveva alimentato dubbi sul portiere che aveva fatto appena una parata sui cinque tiri subiti dai bianconeri. I quattro gol dei rivali sono stati una macchia importante per il portiere, che da quel momento in poi non ha mollato un centimetro così come la difesa. 8 clean sheet in 11 partite dal 27 ottobre, 9 considerando l’Udinese in Coppa Italia con Josep Martinez tra i pali. Il reparto arretrato ha ricominciato a funzionare come un anno fa e ha subito appena tre gol in questo periodo. Due mesi perfetti prima del Cagliari, una squadra che invece segna pochissimo. Sommer ha saputo rispondere ai dubbi con numeri da top, i prossimi mesi saranno decisivi per il suo futuro in nerazzurro!