Sommer torna in Inter-Feyenoord e prende il controllo dell’area

Sommer è tornato tra i protagonisti dell’Inter nella partita col Feyenoord. Il portiere infatti si è distinto nell’impostazione del gioco.

RITORNO DA TITOLARE – Inter-Feyenoord ha visto il ritorno tra i pali di Yann Sommer. Il portiere titolare nerazzurro. Un rientro non banale, anche per abitudini di gioco. E proprio in questo lo svizzero è stato protagonista della gara. Riprendendo il controllo della sua area dopo l’assenza per infortunio.

PRIMO AD IMPOSTARE – Sommer non ha dovuto fare gli straordinari nel suo ritorno in campo, anche se tre parate sono servite. Dove è stato invece molto sollecitato è stato nella costruzione di gioco. L’Inter infatti ha deciso di sfidare il pressing del Feyenoord, insistendo con l’impostazione dal basso per poi trovare spazi da attaccare. Per questo i primi quattro giocatori per tocchi sono Acerbi, Bisseck, Mkhitaryan e appunto il portiere. Lo svizzero è stato il primo motore della costruzione. L’appoggio sicuro cui ritornare quando la pressione avversaria si alzava.

PRESENZA NEL GIOCO – I tocchi finali del portiere sono stati 72. I passaggi sono 63 (secondo della partita), di cui solo due sbagliati per un 97% di percentuale realizzativa. Ma attenzione. Questi due errori arrivano sui lanci lunghi. Sommer ne ha tentati 6, di cui 4 realizzati. Nel gioco corto quindi è stato impeccabile. Tornando a dare ritmo e qualità alla prima impostazione. Come ci ha abituato in questi due anni.