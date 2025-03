Sommer torna ad allenarsi. I tempi del recupero con l’Inter!

Yann Sommer è tornato ad allenarsi, utilizzando il tutore, in vista del rientro in campo con l’Inter. Il portiere svizzero spera di tornare in campo prima di una certa data.

IL PUNTO – Con Yann Sommer fuori per infortunio, l’Inter sta facendo affidamento sulle prestazioni di Josep Martinez, acquistato in estate per circa 13,2 milioni di euro. Lo spagnolo si sta esprimendo in maniera ottimale, nelle sue presenze in nerazzurro, dimostrando finora la bontà della scelta della dirigenza meneghina di puntare sul suo profilo a protezione della propria retroguardia. Per quanto riguarda lo svizzero, nel frattempo sono iniziate le attività funzionali al rientro con l’Inter. Oggi 3 marzo, il portiere elvetico è tornato ad allenarsi in campo, grazie all’uso del tutore.

Sommer, la data del possibile ritorno all’Inter

LO SCENARIO – Con un recupero che procede in maniera piuttosto veloce, lo svizzero spera di tornare a vestire la maglia dell’Inter prima del rientro dalla sosta. Ciò significa che Sommer, a differenza di quanto ipotizzato al momento dell’infortunio, potrebbe essere impiegato da Simone Inzaghi a partire dalla gara valida per il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord. Oppure, dal match di Serie A contro l’Atalanta, un altro scontro diretto che vedrà i nerazzurri protagonisti dopo quello del Maradona conclusosi 1-1 contro il Napoli. Una dimostrazione di quanto il portiere elvetico stia accelerando i tempi per tornare quanto prima ad essere protagonista con l’Inter.