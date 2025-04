Sommer sempre più ‘magic’: l’Inter vola anche grazie alle sue parate!

Yann Sommer è stato tra i protagonisti nella vittoria dell’Inter contro il Cagliari. Il portiere svizzero ha neutralizzato in maniera decisiva una conclusione di Piccoli sull’1-0 nel primo tempo. Pochi secondi dopo, i nerazzurri hanno poi trovato il gol del raddoppio con Lautaro Martinez.

LA PARTITA – Vittoria fondamentale ottenuta dall’Inter ieri a San Siro contro il Cagliari. Un successo, per il 3-1 finale, che ha permesso ai nerazzurri di staccarsi momentaneamente a +6 dal Napoli. Simone Inzaghi ha potuto anche gestire le energie in vista della sfida contro il Bayer Monaco, permettendosi molte rotazioni. L’unica incertezza è rappresentata dal gol subito da Piccoli ad inizio secondo tempo. Una rete, arrivata dopo un prima parte di gara gestita perfettamente, che ha innervosito l’allenatore nerazzurro. Negli occhi dei tifosi dell’Inter, il gol preso a freddo, poteva rievocare i fantasmi delle “riprese passate”. Nelle ultime due gare di campionato c’è stata l’assoluta sofferenza contro l’Udinese, e la rimonta subita a Parma. Ma l’Inter è riuscita ad evitare gli stessi errori contro il Cagliari, non staccando mai la spina. E poi pochi minuti dopo si è riportata sul 3-1 grazie al gol di Bisseck. Anche sull’1-0 c’è stata una possibile rischio, sventato alla grande da Yann Sommer.

Sommer certezza: il numero 1 dell’Inter è in grande forma

PARATA – Inter-Cagliari poteva prendere una piega totalmente diversa già nel primo tempo. Sul punteggio di 1-0, Piccoli ha avuto una grande chance per trovare il pareggio: l’attaccante dei rossoblù si è ritrovato a tu per tu con Sommer. Il portiere svizzero è stato bravissimo a leggere le intenzioni del centravanti, respingendo la conclusione sulla sinistra. Un intervento non scontato, che ha rappresentato una sliding doors cruciale nel corso della gara. Pochi istanti dopo, Arnautovic ha servito in profondità Lautaro Martinez. Il Toro, con un tocco sotto morbido ha scavalcato il portiere del Cagliari, realizzando il gol del 2-0. L’estremo difensore nerazzurro, nonostante non sia riuscito a concludere il match con la porta inviolata, prosegue il suo incredibile stato di forma. Dal suo rientro in porta, dopo la frattura subita al dito, ha alzato il suo rendimento: molti interventi decisivi compiuti nelle ultime partite. Contro il Bayern Monaco, sua ex squadra, sarà chiamato a ripetersi, per permettere all’Inter di mantenere il vantaggio dell’andata.