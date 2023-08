Sommer, in Salisburgo-Inter esordio nelle peggiori condizioni possibili

Red Bull Salisburgo-Inter ha visto l’esordio in maglia nerazzurra di Yann Sommer. Una prima volta decisamente complicata, con più fattori a rendere la vita del portiere il più complicato possibile.

ESORDIO SHOCK – Dopo tanta attesa, Yann Sommer è riuscito finalmente a indossare la maglia dell’Inter. Per un curioso scherzo del destino però si è trovato a farlo nelle peggiori condizioni possibili. Un esordio quello col Red Bull Salisburgo che gli ha messo in faccia la sua nuova realtà in modo persino brutale. Costringendolo di fatto a partire in salita. In un modo che nessuno si poteva aspettare.

PROBLEMA PIOGGIA – Il primo punto da sottolineare è che Sommer era al suo esordio in maglia Inter. Non solo. Al suo esordio dopo un solo allenamento con la squadra. Una condizione che porta inevitabili limiti nei movimenti, nella comunicazione e negli automatismi. Non bastasse questo, si è aggiunto un ostacolo in più. Il meteo. Su Salisburgo si è abbattuta una bufera, durata per tutta la partita, che nel corso dei minuti ha condizionato in modo evidente il gioco. Il portiere dunque, non solo ha dovuto ambientarsi in fretta e furia con la sua nuova difesa, ma ha dovuto anche gestire pallone e terreno bagnati. Una prima difficoltà extra. In più c’è stata la partita.

NESSUN AIUTO – I compagni hanno fatto poco, davvero poco per cercare di rendergli più agevole l’esordio. Invece di sostenerlo, di fare da rete di sicurezza per il nuovo innesto, lo hanno messo in difficoltà ulteriore. Pronti via, per un errore di Mkhitaryan Sommer si è trovato solo in uno contro uno con un attaccante avversario. Non contenti, pochi minuti dopo altro retropassaggio poco avveduto, che Sommer ha cercato di recuperare in uscita regalando però pallone e gol del vantaggio al Salisburgo. Un inizio shock. Nel resto della gara poi si è trovato a gestire molti piazzati degli avversari, cross e anche conclusioni a causa della porosità della difesa. Sempre in condizioni meteo complicate. Insomma, una partita con tutte le difficoltà possibili, o quasi. Un esordio non per tutti. Che se non altro ha messo in mostra la tenuta mentale del giocatore.