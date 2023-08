Sommer risolve il vuoto nel 3-5-2 di Inzaghi: probabile formazione Inter oggi

Sommer è solo l’ultima di sei novità nella rosa dell’Inter di Inzaghi. Probabilmente la più importante, per ora. Se non altro perché eredita il ruolo di numero uno. Il 3-5-2 inzaghiano, invece, è ancora tutto da completare. La probabilme formazione-tipo attuale lo dimostra bene

SESTO ARRIVO – Un’altra novità dopo le prime cinque di questa estate nerazzurra. Un altro portiere dopo il prodotto del vivaio Raffaele Di Gennaro (Gubbio). Un altro Yann dopo il tedesco Yann Bisseck (Aarhus). E ancora… Un altro classe ’88 dopo il grande “nemico” nerazzurro Juan Cuadrado (svincolato via Juventus). Un altro investimento da 6 milioni di euro dopo il prestito oneroso di Davide Frattesi (Sassuolo). E soprattutto un altro ex Borussia Monchengladbach dopo il grande amico Marcus Thuram (svincolato). Per presentare Yann Sommer non c’è bisogno di scomodare calciatori esterni alle novità già presenti nell’attuale rosa di Simone Inzaghi, che può finalmente dirsi soddisfatto. L’Inter ha di nuovo un numero uno tra i pali dopo l’addio di André Onana, ormai datata 20 luglio 2023. Servono quasi tre settimane per definire l’acquisto di Sommer dal Bayern Monaco ma alla fine le previsioni iniziali vengono rispettate. Anche se si tratta di un’operazione strategicamente opposta a quella ideale per il post-Onana. Forse è meglio così in questa delicatissima stagione di transizione? La scelta dell’Inter in porta, dopo gli annunci Di Gennaro e soprattutto Sommer, è chiara e a breve verrà ufficializzato il trio rinnovato con l’arrivo del nuovo dodicesimo. Tutto come da piani: Sommer non sceglie l’Inter per alternarsi tra i pali con un nuovo collega, bensì per imporsi come unico titolare in porta senza discussioni.

Calciomercato Inter in fermento dopo Sommer

ULTIME PEDINE – L’acquisto di Sommer dopo la ricca plusvalenza registrata con Onana non completa ancora la rosa dell’Inter. Rosa priva di almeno un elemento per reparto. Oltre al già citato terzo e ultimo portiere (il vice-Sommer, ndr) in arrivo per far partire Filip Stankovic così come il il sesto centrocampista che “libererà” Giovanni Fabbian, le principali lacune sono in difesa e soprattutto in attacco. A Inzaghi manca il sesto centrale difensivo. Nello specifico il terzo destro titolare o comunque colui che si alternerà con Matteo Darmian ma non solo. E manca la quarta punta. Più precisamente il centravanti titolare che, probabilmente, dovrà giocarsi il posto con Thuram. Teoricamente – uscendo dall’argomentazione solo numerica – l’Inter potrebbe aggiungere alla lista dei nuovi arrivi anche una nuova quarta punta in sostituzione di Joaquin Correa, ammesso vada via. Una quarta punta con caratteristiche precise, non una banale figurina.

La nuova probabile formazione Inter oggi

FORMAZIONE ATTUALE – A circa dieci giorni dall’esordio stagionale in Serie A (Inter-Monza il 19 agosto, ndr), l’Inter manca di un calciatore fondamentale in attacco. E non c’entra nulla l’imbarazzante situazione creatasi con e per Romelu Lukaku, dato che un vero centravanti manca dalla prima fuga del classe ’93 belga. E manca anche una pedina importantissima in difesa, visto che l’addio di Milan Skriniar a parametro zero sta passando sotto traccia. Poi gli altri due – potenzialmente tre – arrivi ormai definiti a completamento della rosa faranno felicissimo Inzaghi, ma la differenza dipende dai due profili citati in precedenza: il grande colpo di mercato in attacco e il miglior post-Skriniar possibile in difesa. Le ambizioni competitive dell’Inter passano prima dal nuovo attaccante mancante e poi dall’ultimo difensore da inserire in rosa. Tralasciando acciacchi e infortuni vari, alla vigilia della trasferta in casa del Salisburgo, la formazione-tipo nerazzurra è in continuo aggiornamento. Di seguito l’Inter di Inzaghi odierna a calciomercato sempre aperto.

INTER (3-5-2): Sommer; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 35 F. Stankovic; 5 Sensi, 6 de Vrij, 8 Gosens, 11 J. Correa, 16 Frattesi, 17 Cuadrado, 19 Lazaro, 21 Asllani, 30 Sebastiano Esposito, 31 Bisseck, 34 Agoumé, 47 Fontanarosa.