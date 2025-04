Sommer, qualcuno ha dubbi? In Inter-Cagliari di nuovo ‘gamechanger’

Nel periodo del suo infortunio – sostituito dal secondo portiere Josep Martinez – diversi avevano espresso perplessità sulla titolarità di Yann Sommer. Per tutta risposta, il portiere svizzero, per la terza gara consecutiva, si dimostra decisivo anche in Inter-Cagliari.

DUBBI SPAZZATI VIA – Per chi è avvezzo ai social network, non è raro imbattersi in dubbi (e spesso esagerate critiche) nei confronti di Yann Sommer. Il tutto esacerbato dal suo periodo lontano dai pali a causa di un infortunio e dalla titolarità di un Josep Martinez che ha dimostrato di poter tranquillamente difendere la porta nerazzurra. Dal suo ritorno, il portiere svizzero ha però dimostrato il perché sia lui, a pieno titolo, il titolare nello scacchiere di Simone Inzaghi. Anche in Inter-Cagliari, infatti, per la terza volta consecutiva in campionato l’elvetico ha messo il suo decisivo zampino sul risultato e sulla vittoria nerazzurra che ora mette tutta la pressione sul Napoli.

Yann Sommer e lo zampino decisivo in Inter-Cagliari: lo svizzero svolta il copione della partita

GAMECHANGER – In inglese esiste un termine, Gamechanger, utilizzato per indicare persone, avvenimenti o invenzioni che portano una svolta. Proprio come Yann Sommer in Inter-Cagliari, nell’episodio che ha di fatto cambiato la partita. Perché quando lo svizzero ipnotizza Piccoli al 25′ del primo tempo permette di cambiare radicalmente lo scenario della gara. Passando da un possibile 1-1, al 2-0 siglato da Lautaro Martinez nell’azione successiva. Soltanto l’ultimo degli interventi decisivi di un Sommer da cui passa la vittoria sofferta in casa per 2-1 contro l’Udinese e da cui passa anche il pareggio di Parma, decisivo specialmente nel primo tempo con due interventi magistrali.

TITOLARITÀ SALDA – Le abilità tra i pali di Yann Sommer non sono però il suo unico punto di forza. Come visto anche la scorsa stagione, dai suoi piedi passa tutta la costruzione dal basso che permette all’Inter di imporre il suo gioco, secondo i dettami del tecnico Simone Inzaghi. Pochi lanci lunghi, tanti tocchi e la capacità di saper far ripartire l’azione nel migliore dei modi. Per chi avesse ancora dubbi, se li faccia passare. La titolarità di Sommer è ben salda.