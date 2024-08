Sommer punto fermo dell’Inter: una sottovalutazione poco giustificabile!

Yann Sommer ha dimostrato a più riprese di meritarsi la maglia di titolare dell’Inter. Nonostante risulti essere estremamente sottovalutato, la sua importanza è lampante.

IL VALORE – Yann Sommer è un pilastro dell’Inter di Simone Inzaghi. L’acquisto di Josef Martinez, arrivato nella finestra estiva di calciomercato, non mette in dubbio la titolarità di cui lo svizzero potrà godere nella prossima stagione della Serie A 2024-2025. Lo svizzero ha dimostrato, sia nella sua prima annata all’Inter che con la maglia della Svizzera agli Europei, di essere uno dei portieri più sottovalutati in Europa.

La futura porta nerazzurra: idee chiare per Sommer e l’Inter!

UNA SICUREZZA – Ecco che, almeno nella prossima stagione, Sommer rappresenterà il titolare indiscusso dell’Inter di Inzaghi. Il valore dello svizzero, come se ce ne fosse ulteriormente bisogno, è stato ulteriormente dimostrato nell’amichevole pareggiata dai nerazzurri contro il Chelsea per 1-1, in cui l’ex Bayern Monaco ha salvato più volte il risultato a favore dei meneghini. L’auspicio dell’Inter è di poter continuare a disporre per il periodo più ampio possibile del suo numero uno, la cui importanza non si limiterà al rettangolo di gioco.

DOPPIA IMPORTANZA – Oltre al suo rendimento in campo Sommer garantirà anche un ruolo fondamentale di modello nei confronti di Martinez, iberico prelevato dal Genoa per poter creare le basi di una staffetta con l’elvetico nelle prossime stagioni. Gli insegnamenti del classe 1988 saranno molto utili per la crescita dell’ex calciatore dei liguri, pronto a crescere gradualmente grazie all’esempio rappresentato dal numero uno nerazzurro.