Sommer, primo test probante col Milan. Richieste certezze

Yann Sommer ha subito fino ad ora 0 gol in campionato, ma si sono già viste diverse difficoltà nell’adattamento alla difesa dell’Inter. Contro il Milan il primo test probante.

GIUDIZIO – È difficile giudicare negativamente un giocatore dopo 3 vittorie consecutive, soprattutto se si tratta di un portiere che ha subito per ora 0 gol. Questo dato però è merito della difesa che ha protetto la porta, non totalmente di Yann Sommer che ha dimostrato alcune incertezze. Nelle uscite non riesce ancora ad imporsi in area di rigore, col Monza solo una scivolata di Hakan Calhanoglu in area piccola lo ha salvato da un gol già fatto. Col Cagliari è arrivata la sua prestazione migliore con una parata fondamentale al novantesimo a portare il risultato a casa. Con la Fiorentina non è stato mai chiamato in causa, anche se ha confermato nuovamente di non essere molto sicuro fuori dalla linea di porta. Contro il Milan ci sarà il primo test probante per Sommer, che deve dare certezze e non far rimpiangere il passato.