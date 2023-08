Sommer per il post Onana: due missioni non semplici all’Inter

Sommer è finalmente arrivato a Milano dove potrà dare inizio alla sua nuova avventura all’Inter. Il portiere svizzero, protagonista di una vera e proprio telenovela di mercato, arriva in nerazzurro per sostituire Onana e non sarà un compito semplice. Ma l’esperienza è dalla sua parte

NUOVA AVVENTURA – Yann Sommer è (quasi) ufficialmente il nuovo portiere dell‘Inter. Lo svizzero è arrivato a Milano, domani svolgerà le visite mediche per poi finalmente conoscere Simone Inzaghi e il resto della squadra. L’ormai ex Bayern Monaco proverà a non far rimpiangere André Onana che dopo una sola stagione all’Inter ha lasciato un segno indelebile. Il camerunense infatti, per stile e caratteristiche, calzava a pennello nell’Inter di Inzaghi. Sommer non è Onana ma è un ottimo portiere, affidabile e con una vasta esperienza anche in campo internazionale. Non è sicuramente un prospetto per il futuro data l’età (34 anni), ma come portiere di transizione può dire la sua.

Sommer chiamato a convincere i tifosi più esigenti: a breve la sua prima apparizione?

Sommer, inoltre, si troverà davanti una tifoseria amareggiata per la cessione di Onana e magari un tantino prevenuta. Ma si sa, basta fare il proprio dovere sul campo per convincere anche il tifoso più esigente al mondo. La prossima settimana Sommer conoscerà finalmente i suoi nuovi compagni, l’allenatore e il suo staff in attesa di vederlo all’opera nelle ultime amichevoli pre-campionato dell’Inter.