Sommer dà i numeri: 12, 7 e 15! L’Inter si gode la sua invalicabilità

Sommer tra i protagonisti di questa Inter schiacciasassi. Il portiere svizzero ha numeri incredibili ed è migliorato anche tecnicamente.

TERNO − 12, 7 e 15. Terno sulla ruota di Milano, vincita assicurata. A confermarlo Yann Sommer. Questi sono i numeri pazzeschi del portiere dell’Inter. 12 i clean sheet dopo diciassette partite di Serie A, nessuno come lui in giro per l’Europa, 7 come i gol subiti dall’Inter e 15 come i clean sheet complessivi della Beneamata tra Serie A e Champions League con lo svizzero tra i pali (in Coppa Italia, Sommer in panchina). Insomma, Sommer e la difesa dell’Inter sono praticamente invalicabili. E pensare, che in estate in tanti storcevano il naso quando l’Inter decise di cedere Andrè Onana per 50 milioni e prendere il portiere del Bayern Monaco e della Nazionale Svizzera. Yann ha parato pure quei nasi e quelle critiche. Sommer is magic!

PROGRESSI − Oltre ai numeri pazzeschi del portierone svizzero, che ha il 77,6% di parate e una porta inviolata pari al 47,7%, da sottolineare è anche la crescita di Sommer all’Inter. Per la serie non è mai tardi per imparare e migliorare, lo svizzero di Morges ne fa da testimone. Le vedove, se ancora ce ne fosse qualcuna, di André Onana dovranno ricredersi soprattutto in un fondamentale: la costruzione dal basso e il suo coinvolgimento nel gioco. Simone Inzaghi, fin dall’esordio col Monza, ha cercato di implementare nella testa e nei piedi del portiere l’importanza di uscire da dietro e a palla bassa. Partita dopo partita Sommer è riuscito a migliorarsi conquistandosi la sicurezza dell’intero reparto difensivo. Due dati: Sommer ha tentato 563 passaggi, riuscendo a concretizzarne 513; ne ha ricevuti 393, una media di 23,12%. Sicurezza, garanzia.