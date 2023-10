Sommer mania, sempre più una certezza tra i pali dell’Inter!

Arrivato in estate dopo una lunghissima trattativa di mercato col Bayern Monaco, Sommer è stato oggetto di discussione dopo il passaggio di Onana al Manchester United. L’Inter se lo gode.

SCETTICISMO – Sommer veniva da una stagione da titolare alternato a Manuel Neuer al Bayern Monaco, quando ha deciso di passare all’Inter da titolare assoluto. Aveva voglia di giocare sempre ed è stato deciso sin da subito a scegliere la Milano nerazzurra per intraprendere un nuovo percorso calcistico. All’inizio il portiere svizzero è stato oggetto di diverse discussioni, dopo alcuni errori tecnici. Uno su tutti quello contro il Sassuolo. A quel punto c’era da aspettarsi o un cambio radicale nelle prestazioni di Sommer. O un continuo calare di rendimento da quei pochi errori di inizio campionato.

CONFERMA – Giunto a un punto critico in un palcoscenico difficile come San Siro, Sommer ha deciso di far ricredere anche i più scettici sulle sue doti tecniche e sulla propria sicurezza tra i pali. Non presenta un’altezza ideale da portiere, ma il suo baricentro basso gli permette uno slancio in tuffo molto rilevante. Un esempio su tutti è la parata di ieri in tuffo sul colpo di testa di Cristante, unico pericolo creato dalla Roma. Il portiere svizzero non si è fatto trovare impreparato. Come in occasione di Real Sociedad–Inter, dove ha salvato il risultato con una parata incredibile. In campionato da ricordare su tutte le parate contro Torino e Cagliari. Insomma, Sommer è passato da essere oggetto di critica e scetticismo, all’essere una sicurezza per i compagni e, quindi, per la porta dell’Inter in questo avvio di stagione.