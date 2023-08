Sommer-Inter, manca solo l’ufficialità. Poi svolta ‘storica’

Oggi Yann Sommer diventerà ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il portiere si appresta anche a scegliere il numero di maglia, sul quale non ci sono dubbi.

ARRIVA LA FINE – Dopo un corteggiamento lunghissimo, Yann Sommer è finalmente pronto a diventare un giocatore dell’Inter. L’ormai ex portiere del Bayern Monaco è già in Italia e oggi sosterrà le visite mediche. Dopodiché arriveranno la firma sul contratto (qui i dettagli) e l’annuncio ufficiale. L’Inter ha così un nuovo portiere titolare, mettendo fine a una delle telenovele di mercato più lunghe della storia recente. E chiudendo anche un altro, importante capitolo, di cui proprio Sommer è il segnalibro.

MAGLIA OBBLIGATA – Sommer sarà il nuovo numero 1 dell’Inter, in tutti i sensi. Non ci sono infatti dubbi sul numero di maglia che sceglierà. Escludendo l’ultima stagione al Bayern Monaco (aveva il 27), lo svizzero indossa ininterrottamente l’1 dalla stagione 2010/11 con il Basilea. E dal 2014/15 nella Nazionale elvetica. E con ogni probabilità lo sceglierà anche all’Inter, dove il numero 1 è tornato libero per la prima volta dopo undici stagioni. Tanto è stato infatti il regno di Samir Handanovic, ex capitano nerazzurro. Solo un altro giocatore nella storia dell’Inter ha indossato lo stesso numero per più tempo: ovviamente è Javier Zanetti con il 4. Eredità pesante quindi per Sommer, che tuttavia ha il carisma e l’esperienza per non farsi travolgere dalla pressione.