Sommer incerto in Genoa-Inter. L’errore sul gol non è l’unico

Genoa-Inter ha riportato con i piedi per terra la squadra di Simone Inzaghi, scottata dal pari finale di Junior Messias. Una sorpresa in negativo ha il nome di Yann Sommer, che ha sbagliato non solo sul primo gol.

DELUDENTE – Chelsea-Inter ci aveva restituito uno Yann Sommer assoluto e performante. Parate decisive continue, compresa quella sulla rovesciata di Marc Guiu nel secondo tempo. Nel giro di pochi giorni però è arrivata una prestazione del tutto lontana dall’ultima a Londra. Alla prima di campionato, ossia Genoa-Inter, lo svizzero ha sbagliato continuamente e provocato anche uno dei due gol subiti dai nerazzurri.

ANALISI NEL DETTAGLIO – Sulla rete di Vogliacco Sommer arretra e lascia che la palla colpisca la traversa beffando i difensori e se stesso. Questo arretrare lo ha portato a lasciare la porta quasi sguarnita, provocando così la prima rete avversaria. Gli errori non sono finiti, perché nel secondo tempo il portiere ha continuato a sbagliare palla al piede. Ha regalato in due occasioni la palla al Genoa rischiando ulteriori pericoli. Yann Sommer non ha vissuto una serata affatto tranquilla, anche se sarebbe potuto diventare l’eroe della prima in campionato. Il rigore di Junior Messias lo aveva parato, peccato che il pallone è carambolato ancora sui piedi dell’attaccante.