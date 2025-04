Sommer in Bayern Monaco-Inter è chiave assoluta del gioco

Yann Sommer in Bayern Monaco-Inter è stato un elemento chiave di tutto il piano partita di Inzaghi. Il portiere si è distinto in modo particolare nella gestione della palla.

NUOVO STANDARD – Ottantacinque. Da Bayern Monaco-Inter questo numero rappresenta un nuovo termine di paragone in casa nerazzurra. Tanti sono i palloni toccati da Yann Sommer nella gara. Il portiere ha già abituato a prestazioni di questo tipo quando la squadra si trova a dover gestire la pressione avversaria. Ma nei quarti di Champions è andato oltre quanto visto fino ad ora. Stabilendo un nuovo termine di paragone.

PROVA TOTALE – Dicevamo che il portiere ha messo insieme ben 85 tocchi di palla. Il secondo assoluto in casa Inter, superato solo dagli 87 di Bastoni. Tutti gli altri sono ad almeno venti tocchi di distanza. Questa è la grafica che li rappresenta, presa da Whoscored:

Sommer è stato un fattore chiave nell’impostazione contro il Bayern, agendo di fatto da uomo di movimento aggiunto. Facendosi vedere anche fuori area. I passaggi sono 64, realizzati al 78%. Ma gli errori sono tutti legati ai lanci lunghi: ne ha tentati 19, realizzandone 5. Perfetto invece nel gioco palla a terra, dove ha aiutato ad uscire dalla pressione in modo costante, con soluzioni qualitative e rapide. Un elemento fondamentale per l’intero piano di gioco di Inzaghi. A questo aggiunge 6 parate, 4 su tiri da dentro l’area, e 2 prese alte. Una prestazione da grande portiere moderno, in casa di chi ha inventato questa interpretazione del ruolo.