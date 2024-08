Sommer guida, Martinez a ruota. L’Inter ha imposto i numeri

Simone Inzaghi è pronto alla nuova stagione che sta per arrivare: il tecnico dell’Inter conferma Yann Sommer come portiere titolare. Per Josep Martinez però ci sarà tanto altro spazio.

PRESENTE – A dieci giorni dal via ufficiale alla nuova Serie A, in casa Inter ci si prepara alla penultima uscita pre-stagionale contro l’Al Ittihad a Monza. Domenica invece la trasferta a Londra contro il Chelsea. L’Inter nella nuova stagione scenderà in campo una certezza, quella di Yann Sommer in porta. Nonostante l’arrivo di Josep Martinez, il portiere svizzero resta la pedina principale tra i pali. Simone Inzaghi punterà ancora sull’elvetico per provare a difendere il ventesimo scudetto. Per quanto riguarda Martinez invece, lo spagnolo avrà sicuramente tanto spazio visti i tanti impegni dell’Inter nel corso della stagione. Saranno partite altrettanto delicate quelle di Martinez visto che resta un investimento per il futuro.

Ora Sommer, futuro Martinez. L’Inter chiude un cerchio

FUTURO – Arrivato dal Genoa per circa 15 milioni di euro totali, Josep Martinez quest’anno farà da dodicesimo uomo in campo. Lo spagnolo aveva accettato questa situazione, sapendo ben chiaro che avrebbe passato una stagione da secondo portiere. Allo stesso tempo però, dopo le belle impressioni di inizio ritiro, sa di avere tante chance tra Coppa Italia e Serie A. Inzaghi nonostante abbia il suo portiere titolare, punterà sull’ex grifone per permettergli di entrare a pieno regime per poi diventare il portiere titolare dell’Inter a partire dal 2025/2026.