Sommer, non ti curar di loro ma guarda e passa: niente paura!

La prestazione al debutto come portiere dell’Inter di Yann Sommer ha subito scatenato le prime ingenerose critiche per qualche incertezza. Crtiche che l’estremo difensore svizzero deve farsi scivolare addosso, per mettere in mostra tutte le sue qualità tra i pali.

NIENTE PAURA – Se qualcuno è preoccupato dopo il debutto di Yann Sommer come portiere dell’Inter, beh, niente paura. L’estremo difensore svizzero ha già più volte dimostrato in carriera di essere un portiere di alto livello e non devono essere un paio di incertezze in un’amichevole, dopo due giorni in squadra e sotto una pioggia incessante, a far cambiare il giudizio su di lui. Per riassumere, Sommer è un portiere nettamente dall’Inter e avrà tutto il tempo di mostrare le sue qualità.

NON TI CURAR DI LORO… – L’esperienza di Yann Sommer gli permetterà sicuramente di lasciarsi già scivolare addosso i primi mugugni e i primi titoli di chi altro non aspettava che puntare il dito contro un portiere che deve raccogliere la pesante eredità di André Onana. Già domenica ci sarà la possibilità di riscatto, nell’amichevole contro l’Egnatia che chiuderà il precampionato nerazzurro. Poi a San Siro, contro il Monza, sabato 19 agosto. Quando Sommer debutterà ufficialmente come nuovo giocatore nerazzurro. Senza paura.