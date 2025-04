Sommer e la pressione alta: col Bologna come col Bayern Monaco

Bologna-Inter ha visto Sommer nella necessità di adattarsi alla pressione avversaria. Così, come col Bayern, il portiere è stato costretto a rifugiarsi nei lanci lunghi.

RISPOSTA ALLA PRESSIONE – Il Bologna è la squadra in Serie A che porta la pressione più alta. Questo è il punto di partenza di ogni partita coi rossoblù. L’Inter aveva avuto un assaggio della situazione nel pari di San Siro, e al Dall’Ara l’idea non è cambiata. A dimostrazione, Yann Sommer ha dovuto adattare la sua consueta interpretazione del gioco.

ADATTARSI AGLI AVVERSARI – Lo svizzero infatti è un motore assoluto della manovra di Inzaghi, specialmente con la sua distribuzione palla a terra. Passaggi veloci che aiutano a cambiare fronte e aprono spazi. Col Bologna però Sommer non ha potuto sviluppare così la manovra. Come visto già col Bayern, le coperture avversarie gli hanno tolto le opzioni più vicine. Costringendolo così spesso al lancio lungo, dove i difensori aspettavano di ingaggiare duelli con le punte nerazzurre.

RICERCA DEL LANCIO – In verità il portiere è stato costretto a rifugiarsi nei lanci ancora di più che nella sfida di Champions. Se l’Inter doveva imparare qualcosa dal confronto coi bavaresi per sfruttarlo contro il Bologna, qualcosa è andato storto. Le difficoltà infatti sono state superiori al ritorno in A. Così come il volume dei lanci. Sommer risulta primo per tocchi della partita tra i nerazzurri, e secondo in assoluto con 67, a conferma del suo ruolo centrale nell’impostazione. I suoi lanci sono stati 27. Più dei 20 tentati nella sfida col Bayern di San Siro. Un numero vastamente superiore ai 4,8 che sono la sua media in campionato. Una situazione su cui l’Inter deve lavorare.