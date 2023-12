Sommer, dallo scetticismo alle meritate lodi! Un dato da non sminuire

Sommer si sta prendendo le sue soddisfazioni dopo lo scetticismo che ha accompagnato il suo arrivo a Milano. Lo svizzero ha conquistato il suo dodicesimo clean sheet in campionato (è il meno battuto in Europa), fattore che qualcuno sta provando a sminuire parlando della fortissima difesa che ha davanti. In realtà l’ex Bayern Monaco si sta dimostrando affidabilissimo, ma di certo non è una novità

VIA LO SCETTICISMO – Yann Sommer è sempre stato un ottimo portiere, eppure quando l’Inter ha deciso di puntare su di lui per il dopo André Onana regnava solo scetticismo. Certo, l’età rispetto al camerunense è diversa e sicuramente non potrà rappresentare una scelta a lungo termine ma se la dirigenza ha insistito così tanto per far cadere il muro bavarese (anche questo un segnale) un motivo ci sarà. E ora forse è chiaro a tutti.

Sommer, quante soddisfazioni dopo lo scetticismo generale: scelta Inter vincente

Sommer ha davanti a sé una difesa compatta e molto forte, ma i pochi pericoli che arrivano lo trovano sempre reattivo. Dopo le incertezze del pre-campionato e quella costata il gol in Inter-Sassuolo, lo svizzero è salito in cattedra e ora si prende le sue belle e meritate soddisfazioni. Inoltre, è impossibile non notare quanto sia migliorato con i piedi. Onana era molto bravo e a volte correva più di un rischio mentre Sommer, pur avendo tutt’altro stile, si sta adattando benissimo. Non sarà un portiere appariscente come il suo predecessore ma per lui parlano i numeri e i risultati: Sommer è stata una scelta vincente.