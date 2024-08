Sommer rispedisce le critiche al mittente: decisivo in Inter-Atalanta

Yann Sommer è stato uno dei giocatori più criticati dopo l’errore contro il Genoa alla prima giornata. Critiche già rispedite al mittente, con un intervento decisivo in Inter-Atalanta.

DECISIVO – Nella scorsa stagione Yann Sommer ha dato un grande contributo alla vittoria dello scudetto dell’Inter. Anche se in molti lo hanno sottovalutato, vista la bravura della fase difensiva nerazzurra. Ma spesso l’estremo difensore elvetico ci ha messo le mani con parate importanti nei momenti decisivi delle varie partite. Come a Firenze, con il rigore parato a Nico Gonzalez, decisiva per la vittoria. O l’uscita provvidenziale sui piedi di Romelu Lukaku sul 2-3 di Roma-Inter, giusto per citarne due. Nonostante questo, in molti hanno criticato lo stesso Sommer dopo l’errore con cui ha aperto la sua stagione, sul campo del Genoa. Critiche ingenerose e rispedite subito al mittente dopo Inter-Atalanta.

Yann Sommer salva tutto in Inter-Atalanta: parata in un momento decisivo

PROVVIDENZIALE – Yann Sommer in Inter-Atalanta, infatti, ci mette le manone. E parte del risultato è anche merito suo. Molti lo avranno sottovalutato, ma l’intervento che il portiere svizzero fa sul 2-0 poco prima del 20′ parando un tiro a sorpresa di Davide Zappacosta è di grandissima importanza. Una parata che salva il risultato e non permette ai bergamaschi di accorciare le distanze. Portarsi sul 2-1 in quel momento, infatti, avrebbe totalmente girato la partita e sicuramente l’Inter non avrebbe poi fatto la prestazione che tutti conosciamo. Ancor più curioso è il fatto che, statistiche alla mano, quello é stato l’unico tiro nello specchio della porta da parte degli atalantini. E Yann Sommer ha risposto presente, mostrando tutta la sua importanza. E rispedendo al mittente le critiche di chi, forse, le partite dovrebbe guardarle con il televisore acceso. Senza giudicare per partito preso.