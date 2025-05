Sommer col Barcellona deve di nuovo gestire la pressione alta

Yann Sommer. Il ricordo di Inter-Barcellona sarà sempre legato a quello del portiere nerazzurro. Protagonista assoluto sia con le parate che nel gioco.

PROTAGONISTA ASSOLUTO – Sommer è stato protagonista assoluto di Inter-Barcellona. Tanto da vincere il premio di MVP della partita. Nella sua prestazione infatti non ci sono solo, per così dire, le 7 parate, di cui almeno due assolutamente straordinarie. Lo svizzero infatti ancora una volta si è dimostrato una sicurezza per il gioco di Inzaghi. Clamorosi i due interventi: il primo su Eric Garcia e il secondo su Lamie Yamal.

Sommer e l’analisi post Inter-Barcellona: tanti palloni toccati

GESTIRE LA PRESSIONE – Questa è la mappa dei tocchi del portiere presa da Whoscored:

GIÀ SUCCESSO – Sommer ha dovuto farsi vedere e partecipare. Come ormai ha abituato quando la pressione avversaria è alta. I suoi 60 tocchi sono il dato più alto dell’Inter, alla pari con Bastoni. Ma come visto sia col Bayern che col Bologna, lo svizzero è stato costretto a forzare le sue giocate a causa della pressione. La sua percentuale di realizzazione dei passaggi infatti è solo del 56%. E su 41 passaggi tentati ben 27 sono stati lanci lunghi, indispensabili per superare le prime linee avversarie sempre altissime. Nella sua prestazione da MVP c’è anche questa presenza costante nel gioco.