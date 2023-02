Solet dopo Skriniar, fisicità e talento al servizio dell’Inter

Oumar Solet è uno dei profili seguiti dall’Inter, ancora alle prese con l’individuazione del sostituto di Milan Skriniar (vedi articolo). Il difensore francese del Salisburgo è un profilo giovane e che porterebbe tanta fisicità alla squadra nerazzurra

FISICITÀ – Un profilo sicuramente molto interessante quello spuntato per il possibile futuro della difesa dell’Inter. Si tratta di Oumar Solet, che con il Salisburgo ha collezionato 64 presenze in tutte le competizioni fin dal suo arrivo dal Lione. Classe 2000, si tratta di un profilo sicuramente futuribile e soprattutto che porterebbe tanta fisicità alla difesa nerazzurra dopo l’addio di Milan Skriniar. Solet è alto 1.92 e proprio del fisico fa uno dei suoi punti di forza. Rendendosi anche una possibile arma in più sui calci piazzati con i suoi colpi di testa. In carriera ha trovato fin qui quattro gol in totale tra Austria e Francia, con anche otto assist. Un nome che rientrerebbe sicuramente nell’idea nerazzurra di puntare su giocatori in prospettiva futura.