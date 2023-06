Skriniar, Torino-Inter passerella finale… Con sorpresa Istanbul

Per Milan Skriniar, Torino-Inter di sabato può essere la sua passerella finale in maglia nerazzurra, prima del passaggio al PSG a scadenza di contratto. Una poco degna chiusura di un’avventura lunga sei anni, che si concluderà nel peggiore dei modi. Con la “sorpresa” Istanbul all’orizzonte.

PASSERELLA FINALE – Gli ultimi sei mesi per Milan Skriniar sono stati sicuramente da dimenticare. Prima la reazione dei tifosi dell’Inter alla sua decisione di lasciare la squadra a parametro zero preferendo la parte economica offertagli dal PSG. Poi l’infortunio alla schiena e l’operazione che lo hanno tenuto lontano dai campi da gioco per mesi. Con la sfida contro il Torino che si avvicina, Skriniar potrebbe però avere la sua passerella finale in nerazzurro. Per chiudere – poco degnamente, in realtà – la sua esperienza in nerazzurro. Condizioni fisiche permettendo.

Skriniar, quale addio con l’Inter? Occhio a Torino e Istanbul

SORPRESA EUROPEA – Resta ancora chiaramente un’ultima occasione per Milan Skriniar di scendere in campo indossando i colori dell’Inter. Ovvero quella finale di UEFA Champions League che tutti i giocatori sognano di poter disputare almeno una volta nella loro carriera. A livello meritocratico non ci sarebbe nemmeno da discutere: lo slovacco non dovrebbe rientrare nemmeno tra i convocati. Guardando il lato tecnico, però, la sua presenza può rivelarsi importante. Sebbene dal primo minuto scenderà in campo Matteo Darmian. Nessuna sorpresa dall’inizio, ma non è da escludere che – specialmente ragionando sui 120 minuti – Skriniar possa chiudere definitivamente la carriera all’Inter proprio a Istanbul. Per diventare, poi, soltanto un lontano ricordo per i tifosi nerazzurri.