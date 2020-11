Skriniar titolare? Inter con la difesa titolare: l’unico precedente quest’anno

Condividi questo articolo

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Domani alle 15 si giocherà Atalanta-Inter. Milan Skriniar – dopo la lunga assenza causa Coronavirus – dovrebbe tornare dal primo minuto. Per Antonio Conte l’occasione di rivedere la difesa titolare.

RIENTRO – La difesa dell’Inter è sicuramente il reparto che ha offerto meno garanzie in questo inizio di stagione. Sono infatti 15 i gol subiti nelle prime 9 partite tra Serie A e Champions League (10 e 5, ndr). In vista della sfida contro l’Atalanta potrebbe però esserci una buona notizia per Antonio Conte. Milan Skriniar è recuperato e – dopo la panchina contro il Real Madrid – dovrebbe giocare dal primo minuto.

TERZETTO TITOLARE – In difesa, al fianco di Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni: ovvero la difesa titolare dell’Inter. In questa stagione i tre hanno giocato insieme solo 90 minuti. Contro la Lazio di Simone Inzaghi nel match dell’Olimpico terminato 1 a 1 il 4 ottobre.