Skriniar, in Sampdoria-Inter testa al presente con gli occhi al passato

Dopo il derby contro il Milan, per Skriniar è in arrivo un’altra partita non banale. Sampdoria-Inter, infatti, rappresenta il presente (ma non il futuro) e il passato per il difensore slovacco.

TESTA AL PRESENTE – Milan Skriniar – che oggi compie 28 anni (vedi articolo) – è chiamato a un’altra partita non banale. Dopo il ritorno a San Siro in seguito al suo annuncio di aver accettato l’offerta del PSG per le prossime stagioni in una partita come quella contro il Milan, ora per lui arriva Sampdoria-Inter. Testa al presente naturalmente, perché adesso il difensore slovacco vuole solo dare il meglio e lasciare un buon ricordo. Non è in dubbio la presenza di Skriniar da titolare nella sfida in programma lunedì, dove sarà regolarmente in campo al fianco di Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni.

OCCHI AL PASSATO – Per Milan Skriniar, però, come detto, non si tratta di una sfida banale. Impossibile non tornare con gli occhi al passato, là dove tutto era cominciato. Proprio la Sampdoria, infatti, lo portò in Italia dalla Slovacchia e proprio con la maglia blucerchiata Skriniar mostrò tutte quelle qualità che convinsero l’Inter a investire su di lui. Il resto è storia, con tante presenze, i trofei (tra cui lo scudetto sotto la gestione Antonio Conte), l’amore dei tifosi e infine l’amara fine della storia. Che ancora, però, non è stata scritta. Ecco perché la testa è al presente e, solo lunedì, gli occhi saranno rivolti al passato. Ma per il futuro non è ancora il momento di pensarci.