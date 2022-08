Skriniar, prove da ‘capitano’: lavora per riprendersi l’Inter (pur senza brillare)

Skriniar ha giocato da titolare nella prima uscita stagionale contro il Lecce. Archiviate per ora le voci di mercato che lo davano come partente, lo slovacco è sceso in campo e ha dimostrato ancora una volta tutta la sua leadership. Anche senza giocare all’altezza del suo livello.

CAPITANO SENZA FASCIA – Milan Skriniar, dopo la conferma di Simone Inzaghi circa la chiusura del mercato in uscita (vedi video), è sceso in campo regolarmente contro il Lecce. Nonostante una partita non impeccabile, come dimostrato in particolare dall’errore in occasione del pareggio giallorosso, lo slovacco si è reso protagonista di un gesto molto significativo. Un gesto non passato inosservato. Il classe ’95 ha calmato un furiosissimo Lautaro Martinez dopo il fallo subìto dall’argentino per causa di Federico Baschirotto. Ancora una volta Skriniar si è confermato, con i gesti, leader di questa squadra. E i compagni lo riconoscono come tale. L’importanza del centrale difensivo slovacco all’interno del gruppo Inter è evidente. Il numero 37 nerazzurro è alla sesta stagione a Milano e mai come quest’anno può affermare ancora di più la sua leadership. Mercato permettendo, lo slovacco è pronto a riprendersi l’Inter, con un atteggiamento da vero e proprio capitano. Con o senza fascia.