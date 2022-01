Skriniar, prestazione da rivedere in Inter-Venezia. Sosta sarà utile

Milan Skriniar è stato, forse, il peggiore in campo in Inter-Venezia. Il difensore slovacco è uno dei responsabili sul gol del vantaggio dei lagunari. La sosta sarà utile per il recupero fisico e mentale

HORROR – Milan Skriniar, in Inter-Venezia, ha forse disputato la sua peggior partita in questa stagione (vedi le pagelle). Il centrale slovacco, quasi impeccabile in stagione, ha steccato, forse, nella partita più insospettabile. Dopo il riposo concessogli da Inzaghi in occasione della sfida di Coppa Italia contro l’Empoli, Skriniar, ripreso il suo consueto posto da titolare, ha sofferto enormemente le sgroppate degli attaccanti del Venezia, soffrendo la velocità e la fisicità di Henry e di Okereke. Sul gol del momentaneo vantaggio dei lagunari, inoltre, c’è il suo zampino: lo slovacco “dimentica” di marcare Henry che, indisturbato, insacca (con la collaborazione di Handanovic, ndr) il pallone dello 0-1. La sosta, forse, arriva nel momento più opportuno.

STANCHEZZA – La squadra arriva da un tour de force importante, in un gennaio fitto di impegni ravvicinati e di fondamentale importanza. Il calo fisico è stato evidente, e anche dal punto di vista mentale alcuni calciatori sono apparsi sottotono rispetto a qualche settimana fa. La sosta, quindi, arriva nel momento più opportuno: i calciatori avranno modo di recuperare brillantezza, mentale e fisica (al netto degli impegni con le rispettive nazionali) per poi rituffarsi in campionato e, soprattutto, in Champions League.