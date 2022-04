Skriniar perfetto nei passaggi, il dato straordinario di Inter-Roma

Inter-Roma ha visto il solito contributo solido e concreto di Skriniar. Ma lo slovacco stavolta ha anche messo insieme numeri straordinari sui passaggi.

MISTER PERFECTION – Skriniar ha ormai abituato a prestazioni di alto livello. A destra o al centro non fa differenza. Ma in Inter-Roma lo slovacco ha messo in campo un dato inusuale. Quantomeno per quella che è la sua percezione di giocatore primariamente fisico. Per farla breve, è stato perfetto nei passaggi. 100% di percentuale realizzativa. Una statistica da sottolineare. Anche perché parliamo del nerazzurro con più tocchi di palla e il secondo per passaggi tentati (superato di uno da Dimarco, che però ne ha completati 49 per l’89% di realizzazione).

TUTTI COMPLETATI – Ecco la mappa dei passaggi di Skriniar, presa da Whoscored:

Il numero 37, come detto, non si è certo tirato indietro. Ed è stato anche pressato, almeno per tutto il primo tempo. Sulla destra è stato fondamentale in impostazione, e molto cercato. Risultando anche quarto per km percorsi. Ma nemmeno la stanchezza ha influito. Per questo quel 100% di passaggi realizzati è un dato straordinario.