Skriniar, Parigi diventa da sogno a incubo. La parabola al Psg

Dopo un avvio di carriera brillante con i colori dell’Inter, adesso Milan Skriniar rischia di spegnersi sulle tribune del Parco dei Principi. L’ex difensore nerazzurro è ormai uscito dai radar di Luis Enrique.

ADDIO – Milan Skriniar, diventato col tempo l’idolo dei tifosi dell’Inter, nel luglio del 2023 ha lasciato Milano per volare a Parigi. L’idea era quella di vincere da protagonista e giocarsi un posto nelle migliori d’Europa dopo la delusione in finale di Champions League con l’Inter a Istanbul. Adesso però, tutto è cambiato. Poco più di un anno sotto la Tour Eiffel e adesso l’ex Inter rischia di ritrovarsi seduto in tribuna per una stagione intera al Paris Saint Germain. Come rimbalzato dalla Francia, il difensore slovacco non rientra più nei piani di Luis Enrique che ha messo in vetrina una vera e propria svendita degli esuberi. Dalla titolarità in casa Inter, si è passati all’anno parigino giocato in ombra. In Francia, Milan Skriniar non è stato quasi mai al centro del progetto.

Skriniar, un futuro incerto. Dispiace per l’Inter

FUTURO – Se da un lato qualche colpa ricade sugli infortuni, dall’altro lato va considerato che non è mai stato centrale nelle idee del tecnico spagnolo. Adesso invece, si lavorerà per trovare una soluzione che vada bene sia al Psg che allo stesso ex Inter. Una situazione abbastanza paradossale: un anno dalle due facce per Milan Skriniar che quasi sicuramente si stara divorando per la decisione presa nel luglio dello scorso anno. Nel frattempo l’Inter ha trovato il suo sostituto, lo sta crescendo e ha vinto il campionato da assoluta protagonista. Un futuro incerto per il capitano della Slovenia: il difensore classe 98′ è fuori dalla portata di molti club europei anche a causa del suo costoso ingaggio che ha sottoscritto lo scorso luglio a Parigi.