Skriniar, ora che succede? Un obiettivo nei prossimi sei mesi

La situazione legata a Milan Skriniar si è risolta nel peggiore dei modi per tutti coloro che speravano in una sua permanenza all’Inter. Vicino all’addio già a gennaio, ora il difensore è rimasto in nerazzurro fino al suo addio che avverrà al termine della stagione. In questi sei mesi l’obiettivo – quasi ‘romantico’ – deve essere uno solo

PERMANENZA – Con che spirito Milan Skriniar resterà all’Inter per i prossimi sei mesi? Con un contratto già firmato con il PSG e un comportamento non proprio irreprensibile, il difensore slovacco ha rovinato l’affetto e il rapporto che si era creato con ambiente, società e tifoseria. Poco male per lui, considerato che fra sei mesi indosserà una nuova maglia. Ma di sicuro non saranno sei mesi facili quelli che lo aspettano a partire da oggi (vedi articolo). La speranza è che Skriniar venga comunque schierato da Simone Inzaghi quando possibile, visto il livello indiscutibile del giocatore e anche per dare un senso alla decisione di tenerlo a Milano fino al termine della stagione, a costo di perderci anche quei pochi milioni di indennizzo offerti dal club francese.

Skriniar, sei mesi per lasciare un buon ricordo all’Inter

OBIETTIVO – Un obiettivo ‘romantico’ Milan Skriniar potrebbe averlo. Ovvero, con le sue prestazioni e dimostrando di essere un vero e proprio professionista, lasciare un bel ricordo all’Inter e ai suoi tifosi prima di andarsene. Il rapporto, come detto, è sempre stato stretto per qualcuno che è stato sempre visto come un beniamino ed è stato anche a gran voce invocato come capitano della squadra. Skriniar, dopo aver guadagnato la fascia – complici anche il panchinamento di Handanovic e gli infortuni cronici di Marcelo Brozovic – ha rotto tutto l’affetto con l’ambiente. Non tanto per la sua decisione chiaramente da rispettare, ma per i modi in cui la situazione si è sviluppata. L’obiettivo, quindi, sarà quello di ricucire al meglio lo strappo e andarsene come merita: ricordato per tutto quanto di buono ha dato all’Inter.