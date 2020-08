Skriniar o Godin in Atalanta-Inter? Mossa tattica e segnale di mercato

Skriniar e Godin si giocano una maglia da titolare in Atalanta-Inter, in programma questa sera (qui i dettagli). La scelta di Antonio Conte avrà sicuramente un’impronta tattica in base al forte avversario. Occhio, però, anche ai segnali in ottica mercato

ATALANTA-INTER, UNO SU DUE – Milan Skriniar e Diego Godin si giocano un posto da titolare sul centrodestra nella partita contro l’Atalanta. I due centrali hanno vissuto una stagione altalenante con troppi errori e una fase di adattamento alla difesa a tre. Il ballottaggio verrà sciolto anche in base alle caratteristiche degli avversari: Godin più abile contro avversari fisici, lo slovacco nell’uno contro uno. Occhio, però, a chi dovesse restare in panchina: sarebbe un ulteriore segnale di possibile addio.