Skriniar, non inganni l’errore con la Fiorentina. Imprescindibile per l’Inter

Milan Skriniar è finito sotto la lente d’ingrandimento per una prestazione “opaca” in Fiorentina-Inter, soprattutto in occasione del gol di Dusan Vlahovic. Lo slovacco, autentico idolo dei tifosi dell’Inter, nel corso di quest’anno si è dovuto adattare al nuovo modulo di Antonio Conte. Fornendo, quasi sempre, prestazioni degne della fama che lo accompagna da due anni a questa parte.

CRITICHE INGIUSTE – Milan Skriniar è finito, per qualche giorno, nell’occhio del ciclone. Complice l’errore nel corso di Fiorentina-Inter che ha portato al pareggio, praticamente a tempo scaduto, Vlahovic. Al netto dell’errore, che può starci, le prestazioni dello slovacco sono state etichettate come sotto-tono. Tanto da paventare una cessione a fine anno. Lo slovacco, più avvezzo a giocare in una difesa a 4, si sta disimpegnando bene come centrale di sinistra nel modulo a 3 di Antonio Conte. Nonostante giochi dal lato del suo piede “debole”, la sua aggressività e predisposizione all’anticipo, ne fanno un interprete fenomenale del ruolo. Non per altro la difesa dell’Inter è la meno battuta della Serie A, complice il lavoro di Skriniar, coadiuvato dai compagni di reparto Stefan de Vrij e Diego Godin.

FUTURO – È giusto paventare una cessione per Skriniar nel corso del mercato estivo? Nessuno è incedibile, ma una prestazione sottotono non giustifica voli pindarici, con Skriniar sacrificato sull’altare del modulo. Anche perché trovare un sostituto all’altezza, con i prezzi di mercato che al momento ci sono nel calciomercato, appare difficile. La soluzione può essere spostare a destra, ruolo più congeniale a lui, Skriniar. Promuovendo a titolare Bastoni, che tanto bene ha fatto nel centro-sinistra. Con buona pace di Godin.