Skriniar non domina, tilt difesa a 3. Inter, Conte e mercato: futuro incerto?

Skriniar non convince ancora nel sistema di gioco prediletto da Antonio Conte, a destra o a sinistra nella difesa a tre. Il centrale dell’Inter dovrà dare il massimo in questo finale di stagione per confermarsi un punto di riferimento

TALENTO DA RITROVARE – In questa stagione, Milan Skriniar non ha del tutto convinto nel sistema a tre. Il calciatore ex Sampdoria ha dominato nelle scorse stagioni, nel cuore della retroguardia dell’Inter. La solidità dimostrata a più riprese si è vista solo in poche occasioni agli ordini di Antonio Conte. Skriniar deve ancora abituarsi del tutto alle uscite e ai compiti, completamente diversi, della difesa a tre. Anche contro la Roma, Conte ha schierato l’ex Sampdoria, ma la risposta non è stata eccellente.

FUTURO DA SCRIVERE – Un difensore con le qualità e le caratteristiche di Milan Skriniar è abbastanza raro nel panorama europeo. Per questo l’Inter e Conte continuano a puntare sull’ex Sampdoria, nonostante le incertezze degli ultimi mesi. In ogni caso, il marchio di incedibile, come per la maggioranza della rosa, potrebbe essere svanito. La sensazione è che tutti siano in discussione e l’ex Sampdoria non fa eccezione. Se dovesse arrivare un’offerta fuori mercato o comunque economicamente molto alta, l’Inter la prenderà in considerazione con tutte le valutazioni del caso.